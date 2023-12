Raccolta di giochi usati dal M5S Fucecchio per ospedali e strutture per l'infanzia

Alle porte del Natale il Movimento 5 Stelle di Fucecchio, in occasione del banchino di raccolta firme per il salario minimo, farà anche la raccolta dei giocattoli inutilizzati, per chi vorrà portarli, che donerà agli ospedali psichiatrici, centri d’infanzia e bambini meno fortunati.

L’iniziativa parte dal Movimento 5 Stelle nazionale chiamata “Giocattoli in Movimento” ed ha lo scopo di raccogliere in tutte le piazze italiane tutti quei giocattoli che lasciamo inutilizzati nelle soffitte ad impolverarsi o che butteremmo via, per donarli poi a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia.

Riciclo e riutilizzo, infatti, sono azioni fondamentali che insieme tutelano l’ambiente e fanno del bene al prossimo, in questo caso ai bambini più bisognosi.

Ci troverete mercoledì 20 dicembre al mercato settimanale di Fucecchio in Piazza XX Settembre dalle ore 9:00 alle ore 12:30. Qui potrete anche firmare per garantire a tutti i lavoratori un salario minimo legale dignitoso.Diamo felicità ad un bambino con un semplice gesto! Vi aspettiamo!

Fonte: Movimento 5 Stelle Fucecchio