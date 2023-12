Sarebbe tornata in Lombardia Anastasia, la sedicenne scomparsa a Pavia il 13 dicembre. Secondo il padre della ragazza, nonostante alcune segnalazioni per le quali sarebbe stata avvistata a Viareggio, Anastasia si troverebbe a Monza. Sono convinto - ha detto l’uomo - che sia tornata a Viareggio, perché le mancavano le amicizie. Ecco perché mi rivolgo a loro, fateci sapere, non prende le medicine da sei giorni e quindi siamo molto preoccupati".