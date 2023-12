Multiutility, ultimissimi giorni di raccolta firme per il referendum

È fissata per domani la scadenza del termine di presentazione delle firme per indire il referendum comunale a Empoli contro la multiutility. Nella giornata di ieri si è tenuto l'ultimo banchino pubblico, mentre tutti i giorni feriali era possibile andare a votare all'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Empoli.

Stasera l'associazione sarà presente all'evento di Buongiorno Empoli al circolo di Marcignana per parlare di ambiente. Saranno presenti Simone Alderighi dell'assemblea No Keu, Simona Bertini del Comitato Alberi, la professoressa Daniela Poli dell'Università di Firenze e Marco Cardone di Trasparenza per Empoli.

Proprio Cardone, intervistato da gonews.it, si è detto fiducioso del risultato di questi mesi di raccolta firme a sostegno della causa che la sua associazione ha sollevato con impeto.

"Abbiamo raccolto numerose firme, che abbiamo consegnato volta per volta agli uffici comunali. Attendiamo la conta e la convalida, andranno sommate a quelle che sono state presentate direttamente in Comune. Potrebbero esserci firme non valide, di persone che non hanno la residenza a Empoli. Aspettiamo il conteggio ufficiale".

Ricordiamo che se dovesse essere accettato il referendum si terrà nel 2025 poiché, come afferma il Regolamento comunale, non si potranno fare votazioni nell'anno del rinnovo delle amministrazioni comunali. E nel 2024 la giunta Barnini terminerà il suo mandato.