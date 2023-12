Truffa ad anziane, 3 colpi messi a segno a Empoli. La polizia indaga

Truffa ad anziane a Empoli, la polizia sta indagando su tre episodi avvenuti in varie zone della città negli ultimi giorni. Il metodo è sempre quello del 'finto avvocato', con tanto di membro delle forze dell'ordine anch'esso fasullo che chiama per dire che i figli sarebbero responsabili di un grave incidente e che per pagare la cauzione per il rilascio servono soldi contanti o gioielli in breve tempo.

A farne le spese in questo caso tre donne di 76, 77 e 88 anni, tutte di Empoli. Gli agenti della sezione Anticrimine del commissariato sta indagando e altre segnalazioni per tentativi di truffa sono state raccolte al 112.

In un caso, un'anziana ha consegnato 400 grammi in oro, l'altra 2.250 euro in contanti, una collanina e due fedi. La terza è riuscita a non dare niente perché l'intervento di un vicino ha permesso di interrompere la truffa.

La polizia informa: "Si raccomanda ai cittadini che ricevono telefonate dello stesso tenore fatte da fantomatici carabinieri o poliziotti di non ascoltare e di chiamare subito un familiare o un vicino di casa, per poi segnalare il fatto alle autorità competenti".