Un ritratto di Sardelli a Eike Schmidt: il dono per l'addio agli Uffizi

Oggi un mio dipinto - il ritratto di Eike Schmidt - è stato donato dai dipendenti del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi al suo direttore uscente. Che si è confermato essere persona di gran caratura e spirito. Buon lavoro a Capodimonte, Eike!

Per l'addio di Eike Schmidt dalle Gallerie degli Uffizi (il direttore è stato nominato a capo del Museo di Capodimonte e del Real Bosco di Napoli), è giunto un dono 'pittorico' dai dipendenti del Gabinetto Disegni e Stampe.

Visto che proprio Schmidt si è prodigato tanto per accrescere la collezione di autoritratti (2mila pezzi in mostra, da Raffaello a Enrico Baj), è giunto in regalo il ritratto proprio di Schmidt ad opera di Federico Maria Sardelli, noto pittore, compositore, vignettista e principale conoscitore e divulgatore dell'opera di Antonio Vivaldi.

Lo stesso Sardelli aveva donato un suo autoritratto per la collezione in mostra proprio a Firenze un mese fa.