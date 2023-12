Una targa per ricordare il gioielliere Carlo Barducci, assassinato da rapinatori nel suo negozio nel 1992

Una targa per ricordare il gioielliere Carlo Barducci, assassinato da rapinatori nel suo negozio in centro il 20 dicembre 1992, sarà installata domani sul muro del palazzo di via degli Strozzi dove allora c'era la sua gioielleria. Alla cerimonia saranno presenti l'assessora alla toponomastica Maria Federica Giuliani e il figlio di Barducci, Lorenzo.

E' proprio nel suo negozio che il gioielliere, 57 anni, venne colpito all'arteria femorale da un proiettile sparato da uno della banda durante una colluttazione in cui lui stesso tentava di difendere una sua commessa. I soccorsi non riuscirono ad arrivare in tempo utile a salvarlo e Barducci morì dissanguato sul pavimento del suo negozio. I quattro killer (tra loro Maurizio Massaria, componente della Banda della Magliana, l'organizzazione criminale romana) furono successivamente arrestati e condannati grazie all'indagini condotte da Fabio Cilona, all'epoca dirigente della sezione rapine della squadra mobile di Firenze.

Per il suo gesto, Carlo Barducci venne insignito della medaglia d'oro al valor civile alla memoria.