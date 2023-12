"Vi faccio saltare i denti": denunciati per minaccia in un ristorante di Pisa

Per un diverbio in un ristorante, un 28enne pontederese e un 40enne pisano hanno danneggiato la struttura e minacciato gli agenti di polizia intervenuti in soccorso del titolare. Il fatto è avvenuto lungo la via Aurelia Nord a Pisa, alle 19 circa. I due avevano già preso a calci la porta e minacciato il proprietareio di bruciare tutto. All'arrivo della polizia, hanno minacciato gli agenti con frasi come "vi faccio saltare i denti" e "vi cavo gli occhi". Uno degli agenti è stato anche spintonato e i due uomini sono stati poi denunciati per minacce aggravate, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il pontederese è stato trovato anche in possesso di un coltello a serramanico, e dunque ulteriormente denunciato alla Procura della Repubblica anche per quest'ultimo reato.