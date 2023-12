Cure2Children, cena di gala con Chiara Francini a Campi Bisenzio

Una serata di divertimento e solidarietà. E' la Cena di Gala “Crescere senza confini” organizzata da Fondazione Cure2Children che si è svolta ieri all'Hotel 500 Firenze di Campi Bisenzio. Durante l'evento sono stati raccolti fondi per il progetto Camerun, l'ultima sfida intrapresa dalla Fondazione Cure2Children per rafforzare nel paese africano l’assistenza di bambini con cancro e malattie gravi del sangue, a partire dall’anemia falciforme. Una parte dei fondi raccolti sarà destinata alle famiglie campigiane che hanno perso tutto nell'alluvione dello scorso 2 novembre.

Ospite della serata l'attrice e scrittrice Chiara Francini.

“Per me è un onore essere stata invitata: ho conosciuto la realtà di Cure2Children e penso non ci sia niente di più bello e gioioso che dare, non solo la felicità ma proprio la vita, a persone che si sono semplicemente trovate a nascere in un posto diverso dal nostro. Donando non ci si toglie nulla, anzi si acquisisce” ha detto Francini.

“Grazie alle tante persone che hanno partecipato alla serata e hanno dato il loro contributo per poter curare i piccoli pazienti che assistiamo nel mondo, ma anche per i nostri “vicini di casa” che sono stati colpiti dall'alluvione di novembre” hanno dichiarato da Cure2Children.

Fonte: Ufficio Stampa