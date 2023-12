Danni da maltempo al campo di addestramento Akela Onlus: la richiesta d'aiuto dal gruppo cinofili

Akela Onlus Gruppo Cinofili da Soccorso, in merito alle precipitazioni che hanno recentemente causato esondazioni ed allagamenti nel territorio del Mugello, ha organizzato una raccolta fondi al fine di dare seguito al progetto di costruzione del nuovo campo di addestramento di unità cinofile, duramente colpito da un’esondazione che ha compromesso il lavoro svolto negli ultimi mesi.

"Akela Onlus Gruppo Cinofili da Soccorso è un’organizzazione di volontariato che fa riferimento al sistema di Protezione Civile da oltre vent’anni, in tutto il territorio della Toscana. La nostra associazione ha sede a Scarperia e San Piero, nel cuore del Mugello, e si occupa della formazione di unità cinofile per la ricerca di persone disperse in superficie e sotto le macerie. L’addestramento di un’unità cinofila composta da un volontario e dal suo cane è impegnativo ma anche ricco di soddisfazioni. Siamo un gruppo di volontari appassionati che portano avanti il loro lavoro con dedizione, gratitudine e rispetto nei confronti dei nostri indispensabili ausiliari a quattro zampe.

Attivati dagli enti preposti, abbiamo operato in numerosi interventi: i più comuni riguardano escursionisti, runner, turisti, cercatori di funghi che possono avere incidenti o perdere l’orientamento e, in assenza di segnale telefonico, non essere in grado di comunicare la propria posizione. Ma ci sono anche casi di persone anziane e malate di Alzheimer che per cause diverse si allontanano dalle proprie dimore e grazie all’intervento dei nostri cani hanno potuto riabbracciare i proprio familiari. Abbiamo partecipato anche ai disastrosi terremoti che hanno colpito L’Aquila e Amatrice, dando un importante contributo alle ricerche e ai soccorsi. I nostri allenamenti si svolgono sia all’aperto - su varie tipologie di terreni - sia presso aree specifiche attrezzate, come ad esempio un campo di addestramento. Per questo motivo abbiamo deciso di realizzarne uno proprio nel territorio del Mugello, una zona ad alto rischio sismico con molti ambienti impervi.

Quando, finalmente, dopo non poche difficoltà, avevamo trovato il luogo adatto iniziando ad allestirlo, è arrivata l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione ad inizio novembre e che non ha risparmiato nemmeno il nostro territorio. Il forte vento e la tracimazione del torrente vicino hanno vanificato il lavoro su cui avevamo investito tante energie e, soprattutto, i pochi risparmi di cui disponevamo. Abbiamo perso tutto: la recinzione è ormai inesistente, i container che dovevano essere adibiti ad aule e ufficio sono stati portati via dall’esondazione, riempiti di fango e subito danni importanti, soprattutto alle pavimentazioni ed il materiale che si trovava all’interno è da buttare; attrezzi, macchinari e utensili sono andati perduti o rotti.

Così, dopo avere dato priorità ad aiutare chi – purtroppo - ha subito danni anche peggiori dei nostri portando sostegno agli abitanti delle zone colpite, adesso dobbiamo rimboccarci le maniche per riuscire a realizzare, nonostante tutto, il nostro progetto.

Ci troviamo però ad un bivio, perché le nostre risorse economiche sono ormai quasi finite e alla speranza di potere rimettere tutto in sesto si contrappone la triste opzione di dover rinunciare al nostro progetto, dovendo comunque provvedere allo smaltimento di ciò che è rimasto. L’idea di dover abbandonare tutto è per noi inimmaginabile.

Per questo teniamo a chiedere il vostro aiuto, perché crediamo che questa attività sia una risorsa utile e necessaria per tante persone e che sia di interesse collettivo. Qualsiasi tipo di contributo sarà fortemente apprezzato e ringraziamo fin da ora chiunque deciderà, così facendo, di riconoscere ed apprezzare l’impegno dei nostri volontari e dei nostri cani.

Sarete parte attiva di questo progetto e, se vorrete, vi terremo aggiornati sui suoi sviluppi: CI AIUTERETE AD AIUTARE!".

Potete contribuire con una donazione sul nostro c/c utilizzando l’IBAN IT07Q0306937751100000004206 o sul nostro conto Paypal "Akela Onlus Gruppo Cinofili da Soccorso" cinofili.akelaonlus@gmail.com, contattandoci ai nostri recapiti 3311373030 akelaonlus@yahoo.it e condividendo il più possibile la nostra campagna.

Fonte: Akela Onlus