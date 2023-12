Doni e solidarietà con la Compagnia di Babbo Natale: oltre 90mila euro a famiglie in difficoltà

È stata una bella festa quella che si è svolta ieri nel quartiere 5, dove il cuore grande della Compagnia di Babbo Natale ha portato oltre 700 doni agli alunni del comprensivo Vespucci. Regali per i ragazzi della materna, elementari e medie. Circa 15 giochi per classe, un modo per condividere e stare insieme a giocare. Questi doni si aggiungono agli altri consegnati la settimana scorsa nelle materne di Campi Bisenzio. Quasi 1000 pacchi per fare contenti i bambini.

E gli assegni. Oltre 90mila euro per le famiglie bisognose (vedi foto allegata) donati fino ad oggi. Ma si continua. I primi 30mila sono stati consegnati in Palazzo Vecchio (100 assegni da 300 euro per famiglia), gli altri 60mila sono stati assegnati ad altre famiglie bisognose segnalate dai parroci dei quartieri (altri 200 assegni da 300 euro).

"Il nostro obiettivo è portare un sorriso ai bambini - dice il presidente della Fondazione Compagnia di Babbo Natale Silvano Gori -. Cerchiamo di dare una mano soprattutto alle persone più fragili. Per questo il nostro impegno non si limita al periodo natalizio. Siamo attivi tutto l’anno attraverso le parrocchie e l’associazionismo. Abbiamo consegnato assegni per un valore totale di 90mila euro, ma non ci fermiamo qui". Alla festa del Quartiere era presente anche il presidente del Quartiere Cristiano Balli.

Fonte: Ufficio stampa