Torna il doposcuola a Pagnana gestito dall'Arci grazie a Lapi Gelatine

Torna“Scacciapensieri”, il doposcuola del Circolo Arci di Pagnana. A partire dal 15 gennaio 2024 ripartiranno le attività rivolte a bambine, bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 13 anni e alle famiglie della frazione come luogo e momento dedicato non solo ai compiti pomeridiani, ma anche all’aggregazione e alla socialità.

L’attività riparte, dopo tanti anni d’interruzione, anche grazie alla collaborazione con l’azienda Lapi Gelatine S.p.A che ha sede a Empoli proprio vicino al Circolo. Ed è proprio in nome di questo senso di vicinanza, non solo fisica, che l’azienda empolese ha scelto di sostenere il progetto educativo che affonda le sue radici nella comunità di Pagnana. Un’iniziativa che si era arrestata già da diverso tempo per problemi organizzativi e mancanza di risorse, ma che finalmente riprende vita come punto d’aggregazione e forma di sostegno per le famiglie.

“Scacciapensieri” manterrà infatti le stesse modalità organizzative così come la filosofia che ha sempre caratterizzato gli spazi Arci e il suo modo di fare pedagogia: la trasmissione quotidiana di un altro modo di stare insieme che metta al centro le relazioni. Nei locali del Circolo Arci di Pagnana, così come nei centri educativi, negli spazi extrascolastici, nei centri estivi così come nelle ludoteche Arci, questo è lo spirito educativo alla base dei progetti pedagogici che l’Arci porta avanti nei circoli arci del territorio. Una collettività aggregata, aggregante, spesso auto organizzata, aperta agli altri, incuriosita dalle differenze, accogliente, creativa e ricreativa, culturale e interculturale. “Scacciapensieri” sarà quindi un laboratorio di crescita sana e di acquisizione di competenze in un ambiente informale ed educativo per i minori.

La partnership tra il Circolo Arci di Pagnana APS e Lapi Gelatine S.p.A. - parte della holding Lapi Group S.p.A. - non è estemporanea. Già da alcuni anni l’azienda sostiene le attività estive dell’associazione, ma l’intenzione da entrambe le parti è quella di instaurare un rapporto di collaborazione che abbia un impatto maggiore sulla comunità di Pagnana e soprattutto che possa rappresentare uno stimolo di crescita per le nuove generazioni. Questo è l’obiettivo che da ormai oltre dieci anni muove le iniziative promosse dal “Progetto Giovani Lapi Group”: ramo della holding dedicato alle attività di utilità sociale in ambito formativo, sportivo e culturali. Un laboratorio di idee che mira a sostenere lo sviluppo del territorio che ospita le aziende del Gruppo, in questo caso l’empolese, come forma di restituzione.

Per chiunque fosse interessato è possibile iscriversi alle attività di Scacciapensieri scrivendo a circolo.pagnana@gmail.com o chiamando il numero 05711656543 (Arci Empolese Valdelsa). Il 15 gennaio 2024, dalle ore 15:00 prenderanno avvio le attività con un Open Day che sarà l’occasione per conoscere i dettagli e le specificità delle attività e dell’organizzazione del progetto.

Scacciapensieri sarà aperto due pomeriggi alla settimana per un totale di 8 ore, dove i giovani potranno stare in compagnia con personale qualificato. I giorni di apertura del servizio saranno concordati con le famiglie in considerazione degli altri impegni e delle disponibilità dei vari partecipanti.

Per la partecipazione è richiesto un contributo mensile di 40 euro ed è obbligatorio essere in possesso della tessera Arci giovani in corso di validità.

Fonte: Arci Empolese Valdelsa