Il Borgo dei Borghi su Rai3 sceglie Peccioli come rappresentante toscano

Peccioli è pronta, la sua comunità in attesa. Il 24 dicembre inizia la nuova edizione del programma tv “Il Borgo dei Borghi”, all’interno della trasmissione Kilimangiaro condotta da Camila Raznovich. Una sfida tra i 20 luoghi più belli e caratteristici di tutta Italia che vedrà Peccioli come unico rappresentante della Toscana all’interno del concorso. La vigilia di Natale, a partire dalle 17.15 su Rai Tre, andranno in onda i primi due borghi. E nelle dieci settimane successive, due per ogni puntata, tutti gli altri. L’ultima puntata del “Borgo dei Borghi” sarà in onda il 25 febbraio 2024 e, da quel momento, si apriranno le votazioni sul sito www.rai/borgodeiborghi/.

Quando sarà proiettato lo speciale, girato a fine agosto scorso, su Peccioli e che ha visto coinvolto l’intero Sistema Peccioli, con in testa Belvedere Spa, le associazioni, i commercianti e le attività produttive del territorio e vari personalità della comunità pecciolese? Al momento neppure l’amministrazione comunale sa il giorno esatto di messa in onda. Ma ha già deciso di puntare molto su questa importante vetrina che darà sicuramente una visibilità importante nei prossimi mesi non solo a Peccioli, ma anche a tutta la Valdera.

In previsione di 11Lune d’Inverno, organizzato da Fondazione Peccioliper il 26 dicembre 2023 e il 6 gennaio 2024, verrà distribuita a chi parteciperà agli eventi, e il materiale sarà diffuso anche tra i commercianti, le attività, l’ufficio turistico e ogni altro luogo di attrazione del territorio, una cartolina informativa. Qui sarà spiegato, in quattro punti, come effettuare l’iscrizione a RaiPlay, passaggio fondamentale per poter votare, dal 25 febbraio 2024, Peccioli.

L’iscrizione avviene inserendo username, password e indirizzo email oppure accedendo con i profili social o con uno specifico form. Il consiglio è quello di iscriversi subito, anche se le votazioni non saranno aperte immediatamente. Come nelle scorse edizioni del “Borgo dei Borghi”, infatti, ogni utente registrato potrà esprimere la sua preferenza ogni giorno per tutto il periodo della votazione (di solito intorno alle tre settimane). Essere già registrato, dunque, aiuterà a non perdere neppure un secondo per far salire in classifica Peccioli.

Peccioli, una volta andato in onda su Rai Tre, sarà presentato sul sito www.rai.it/borgodeiborghi/ con un video in versione ridotta rispetto a quello trasmesso nella puntata di “Kilimangiaro”. Perché è così importante il voto del pubblico via web? Perché conterà per l’85% del totale, mentre l’altro 15% sarà riservato a una giuria di esperti.

Resta l’attesa di conoscere la data esatta della messa in onda, che sarà comunque comunicata con alcuni giorni di anticipo e darà tempo al Sistema Peccioli anche di predisporre dei maxi-schermi per la proiezione pubblica. Scelto, intanto, lo slogan per questo viaggio: “Visita Peccioli, Vota Peccioli. Fai vincere la Toscana”.

Fonte: Comune di Peccioli