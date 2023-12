Il campo sportivo di Torre cambia grazie all'Ac Ferruzza

La gestione degli impianti sportivi pubblici tramite convenzioni con le società private è una strategia che si sta rivelando vincente a Fucecchio. Grazie a questi accordi, infatti, è possibile realizzare migliorie e interventi sulle strutture in tempi rapidi in modo tale da non ostacolare l'attività sportiva. Gli interventi necessari vengono fatti dalle società private che poi recuperano le spese per i lavori attraverso la convenzione con il Comune per la gestione dell'impianto stesso.

L'ultima operazione di questo genere è quella che riguarda il campo sportivo di Torre, un impianto che in poco tempo è stato trasformato grazie alle migliorie apportate dalla società AC Ferruzza che usufruisce del campo da gioco e delle strutture annesse.

Nei giorni scorsi il sindaco Alessio Spinelli, l'assessore allo sport Fabio Gargani e la dirigente del settore lavori pubblici del Comune Paola Pollina hanno fatto visita ai dirigenti della società bianconera e alla struttura per vedere dal vivo i lavori realizzati: dalla scorsa estate, infatti, il campo è circondato da una rete di recinzione completamente nuova e al proprio interno sono state posizionate due nuove panchine coperte per le squadre che disputano le partite di calcio. Questi interventi, uniti al rifacimento del manto erboso e alla ristrutturazione degli spogliatoi, che l'AC Ferruzza realizzò nel 2022 sfruttando il Bonus 110%, hanno dato un'immagine e una funzionalità eccellente all'impianto sportivo.

"La gestione degli impianti con un partenariato pubblico/privato e l'ottimo rapporto che abbiamo con le società sportive del territorio - spiega il sindaco - si stanno rivelando sempre più importanti per migliorare gli impianti sportivi di Fucecchio e delle frazioni. Quello di Torre ne è un chiaro esempio ma la stessa cosa potremmo dirla per molte altre strutture. A questa ottima gestione poi dobbiamo aggiungere, come risultati ottenuti, anche la realizzazione di impianti completamente nuovi. Sono in corso in questi mesi i lavori per una nuova palestra con due campi a fianco del liceo Checchi (sarà pronta nella prossima primavera) e a breve partiranno, grazie a un importante contributo regionale, anche i lavori per il completo rifacimento della pista di atletica dello stadio Corsini che diventerà un fiore all'occhiello per la nostra città, per tutti coloro che vorranno praticare attività fisica e per l'Atletica Fucecchio che potrà così formare i propri giovani atleti su un impianto moderno e funzionale".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa