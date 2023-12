Joana Vasconcelos dona il suo autoritratto alle Gallerie degli Uffizi

L’artista portoghese Joana Vasconcelos ha donato il suo autoritratto alle Gallerie degli Uffizi. Si tratta di un’opera realizzata con una varietà di materiali, in perfetto stile Vasconcelos: un’impressione su alluminio è stata utilizzata come base per il volto dell’artista, che è poi stato coperto da un uncinetto colorato. Il tutto è stato quindi posto all’interno di una cornice finto antica, mentre la scelta di aggiungere il croquet costruisce un collegamento diretto con una delle installazioni attualmente presenti nella mostra dell’artista alle Gallerie degli Uffizi, Between Sky and Heart, che possiede la stessa caratteristica: si tratta di Happy Family, esposta nella Sala di Bona a Palazzo Pitti). Between Sky and Heart è visitabile, nella doppia sede di Uffizi e Palazzo Pitti, fino al 14 gennaio.