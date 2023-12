La prima "VIA DEI PRESEPI" di Capraia e Limite: tutti i dettagli e le info sulle rappresentazioni

Per la prima volta, nel 2023 anche Capraia e Limite ha la sua VIA DEI PRESEPI, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e della Regione Toscana. Venti rappresentazioni presepiali, di vario tipo e caratteristiche, realizzate da associazioni, parrocchie, enti, privati cittadini, con temi che spaziano , con creatività e ingegno, con al centro la Natività, nel solco della tradizione e del significato che il presepe porta con sé da 800 anni, vale a dire dal primo realizzato a Greccio (Rieti) da San Francesco d'Assisi.

Il punto di partenza dell'itinerario sul territorio è il PRESEPIO POLISCENICO ANIMATO della Pro Loco, a cura dell'ingegno del presepista Tommaso Cei e dei suoi collaboratori e ospitato nei locali della Misericordia di Limite ( a cui va un grande ringraziamento per la disponibilità). Dagli effetti speciali innovativi del poliscenico, sarà possibile, seguendo le indicazioni, effettuare un percorso alla scoperta , tra le varie cose, anche della storia di Capraia e Limite.

Di seguito, i vari presepi e i dettagli per le visite:

- Presepio poliscenico animato presso Misericordia di Limite, via Matteotti n. 5, Limite, aperto dal 22 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni dalle 15,00 alle 19,30.

-Presepe sull'acqua a bordo del Navicello della Canottieri Limite, piazza C.Battisti, Limite

- Pubblica Assistenza Croce d'oro di Limite, via Picchiotti, Limite sull'Arno

- Misericordia di Limite, via Matteotti n. 3

- Pizzeria "A I'Campo" Us Limite campo sportivo, via Gagarin, Limite

- Circolo Arci "I.Montagni", via A. Negro n. 9, Limite

-Fattoria Castellina, via Palandri n. 27, Limite, dal lunedì al venerdì ore 9-12,00 e 15,30-17,00

- Casa del Popolo, via Dante Alighieri n. 62, Limite

-Pieve di Santa Maria, piazza Don Valiani, Limite

-Cartoleria edicola Anna, via D. Alighieri n. 16, Limite

-Daniela e Bruno Scardigli, via Valicarda n. 25, Capraia F.na

- Ristorante Pizzeria "Franco", via Gramsci n. 55, Limite- tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 17,30

-Tommaso Cei, via F.lli Cervi n.10, Limite

-Chiesa Santo Stefano, piazza Pucci, Capraia F.na, ore 15,30-19,00 nei giorni 26 dicembre, 1 e 6 gennaio

- Chiesa Ss. Annunziata, via Giovanni XXIII, Capraia F.na, ore 15,30-19,00, nei giorni 26 dicembre, 1 e 6 gennaio

-Fornace Pasquinucci, piazza Dori, Capraia F.na, ore 17-19, nei giorni 20,21, 23 dicembre e 6 gennaio

- Lavanderia Stireria Ecoclean, via S. Allende n. 142, Capraia F.na

- Marco Antonini, via A. Gramsci n. 90A, Limite

-Addobbi del gruppo "Castello all'uncinetto", Ass. S.Grania e Comitato Capraia in Festa-Pro Loco, piazza Dori e via del Castello n. 45-47, Capraia

- Tabaccheria Marco Pistolesi, via G. Matteotti n. 77, Limite

"Quest'anno volevamo valorizzare i numerosi presepi presenti sul nostro territorio, realizzati grazie alla passione, competenza, ingegno di tante persone e associazioni, parrocchie. Abbiamo costruito un itinerario di 20 rappresentazioni, che potranno essere visitate ed apprezzate. Crediamo fortemente che i presepi costituiscano una tradizione in grado di parlare al mondo ed esprimere valori universali e senza tempo di pace, solidarietà, amore, a 800 anni dal primo presepe di San Francesco d'Assisi.

Inoltre, contribuiscono in maniera importante anche alla valorizzazione e promozione del territorio e, in questo, grazie agli sforzi degli ultimi anni, Capraia e Limite sta assumendo sempre più un ruolo importante nella rete italiana dei presepi. Grazie di cuore a tutti per l'impegno e la collaborazione", commenta il presidente della Pro Loco Edoardo Antonini.

Fonte: Pro Loco di Capraia e Limite Aps