La Regione ringrazia i 114 dipendenti andati in pensione nel 2023: "Avete contribuito a costruirla"

“Con questa iniziativa abbiamo voluto sottolineare quanto il contributo di ciascuno di voi sia stato prezioso per la comunità toscana”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha salutato il personale della Regione Toscana che è andato in pensione nel 2023 durante una cerimonia organizzata questa mattina a Palazzo Strozzi Sacrati.

A ciascun dei 114 dipendenti il presidente ha consegnato una pergamena in cui è stato espresso anche formalmente il “Grazie” per l’impegno profuso e l’augurio “di poter coltivare interessi e attività che la vita, in questa nuova fase, consente di perseguire".

“La Regione – ha detto ancora il presidente - ha solo 53 anni di vita e voi avete quindi contribuito a costruirla. L’attestato che vi consegniamo vuol quindi essere un riconoscimento, per l'impegno e per il contributo che ciascuno ha dato a questa istituzione, alla tutela dei diritti e del benessere dei cittadini, allo sviluppo della Toscana stessa, della sua bellezza e della sua identità”.