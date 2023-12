Morì azzannato dalla propria tigre, Campi ricorda il Mago Cristal

Il 20 dicembre 1993 nella sua abitazione di Campi Bisenzio morì a 45 anni il Mago Cristal. Si chiamava Franco Bettazzi, venne ferito a morte dalla sua tigre.

A trent'anni dalla sua scomparsa il Sindaco Tagliaferri ricorda così Franco Bettazzi: "Quella di Franco Bettazzi, in arte il Mago Cristal, è una di quelle figure per cui Campi Bisenzio deve essere orgogliosa. Cristal ha affascinato e affascina ancora oggi per la sua magia e le sue illusioni. In molti lo ricordano in giro per la città, accompagnato dalla sua tigre o dal suo cavallo, memore lo spettacolo in cui replicò il numero del suo idolo Harry Houdini facendosi chiudere incatenato in un baule poi calato nell'Arno e riemergere in un minuto. Sono passati trent'anni dalla sua scomparsa ed è nostro compito ricordarlo e soprattutto farlo conoscere ai più piccoli così da preservarne la memoria".