Svelata la medaglia della Half Marathon 40esima edizione

Presso i locali della Piscina Le Pavoniere nel Parco delle Cascine a Firenze, nel corso della Festa degli Auguri di Natale del Comitato di Firenze dell’Uisp diretto da Marco Ceccantini, alla presenza di numerose autorità cittadine, personalità della Giunta Comunale e della Città Metropolitana di Firenze, è stato svelato il disegno della medaglia ufficiale che andrà al collo di tutti coloro che porteranno a termine la Half Marathon Firenze, l’evento podistico che andrà in scena per la 40esima edizione il prossimo 7 aprile 2024.

La vincitrice del contest, che ha prevalso tra oltre 70 progetti è stata la desiner Alice Bergonzini della Scuola The Sign Comics & Arts Academy, Accademia di Arti Visive di Firenze.

A lei, per mano del presidente del Coni regionale toscano Simone Cardullo e del presidente Uisp Firenze Marco Ceccantini, è stato consegnato un assegno da 500 euro, come da bando di concorso.

“Credo – ha spiegato l’autrice – che questo progetto rispecchi i valori che appartengono all’Uisp e lo spirito stesso della manifestazione. Sono molto contenta e non vedo l’ora di vedere realizzata la medaglia”.

Le iscrizioni all’evento sono aperte e grande successo sta ottenendo la promozione di Natale: ci si può iscrivere infatti fino al 24 dicembre alla tariffa più bassa. Un’idea regalo sposata da molti. Oltre alla mezza maratona di 21 km e 97 metri si può correre anche la Mezzaperuno, da fare in coppia in due frazioni, la non competitiva di 10,5 km e la Charity Walk.