Natale all'Aou Senese, i doni della Mens Sana Basketball ai piccoli ricoverati

Natale di solidarietà e generosità per la Mens Sana Basketball che, in occasione delle festività, si è recata nel Dipartimento della Donna e dei Bambini dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per effettuare una donazione molto speciale.

Grazie ad una raccolta fondi organizzata insieme ai tifosi mensanini del gruppo Biancoverde, sono stati acquistati numerosi libri e altri accessori consegnati alla scuola ospedaliera, attiva all’interno del dipartimento: un presidio con insegnanti qualificate che da molti anni permette a bambini e adolescenti (non solo degenti ma anche fratelli e sorelle di chi è ricoverato) di continuare a studiare in ospedale tutelando, oltre che il diritto allo studio, anche la continuità della propria crescita e formazione.

La delegazione mensanina ha poi portato anche gadget, foto e cartoline di squadra autografate per i bambini e le bambine ricoverati. Presenti all’iniziativa numerosi professionisti del dipartimento e, in rappresentanza della direzione sanitaria, il dottor Daniele Lenzi. Per la Mens Sana Basketball, hanno partecipato il presidente Francesco Frati, il direttore operativo della società Arcangelo Galasso e i giocatori Edoardo Pannini, Alberto Giorgi, Vittorio Tognazzi, Gianluca Prosek, Alberto Puccioni, Daniele Marrucci e Alessandro Brambilla.

Fonte: Aou Senese