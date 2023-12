Natale a San Miniato, musei civici aperti sotto le feste

Durante il periodo natalizio si può scoprire San Miniato, la sua storia e la sua cultura secolare: i Musei Civici offrono l'occasione di ammirare le bellezze artistiche cittadine dall'impareggiabile panorama che si gode dall'alto della Rocca Federiciana, agli affreschi medievali del Museo di Palazzo Comunale con l'Oratorio del Loretino, fino al racconto multimediale del ventennio e della liberazione grazie ai video e agli audio originali del Museo della Memoria.

La Torre di Federico II sarà aperta durante le feste venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17, mentre entrambi i musei dischiudono le loro porte martedì dalle 10 alle 13 e venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Chiusure per tutti i monumenti lunedì 25 dicembre e 1° gennaio, mentre martedì 26 dicembre apertura straordinaria per tutti i musei dalle 10 alle 17.

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, aperto su prenotazione anche il Museo della Scrittura a San Miniato Basso (eccetto 25 e 26 dicembre e 1 gennaio), un viaggio attraverso le tappe più importanti della storia della comunicazione e l’evoluzione dei vari tipi di supporto dall’antichità fino ai giorni nostri, con esperienze interattive per grandi e piccini.

Biglietto intero a 4 euro, riduzioni per residenti, giovani, over 65 e convenzionati, possibilità di biglietto cumulativo per visitare tutte e tre i luoghi a 6,50 euro. Per informazioni: 3453038991 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, sabato e domenica dalle 10 alle 17, via mail a museicivicisanminiato@coopculture.it.