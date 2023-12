Pallavolo, Ufficializzate dalla Lega serie A le date dei due recuperi

La Lega Pallavolo Serie A, con una e-mail ufficiale, ha comunicato alle Società interessate le date in cui saranno recuperate le gare rinviate per convocazioni Torneo Wevza maschile (nazionale Juniors, interessati Luca Loreti, Pardo Mati, Giacomo Russo).

Nello specifico: la gara A2 Credem Banca n° 608, valida per la 3^ giornata di ritorno, tra Kemas Lamipel S. Croce e Tinet Prata di Pordenone, sarà giocata MERCOLEDI’ 31 GENNAIO 2024, alle ore 19.00. la gara A2 Credem Banca n° 605, valida per la 2^ giornata di ritorno, tra Kemas Lamipel S. Croce e WOW Green House Aversa, sarà giocata MERCOLEDI’ 17 GENNAIO 2024, alle ore 19.00. Entrambi gli incontri saranno disputati al Pala Parenti.

La Kemas Lamipel S. Croce chiuderà il girone di andata martedì 26 dicembre, nel “boxing day”, con la trasferta di Siena. Inizierà il ritorno sabato 30 dicembre, sempre in trasferta, a Pineto. Dovrà poi attendere più di due settimane per tornare in campo e il primo appuntamento sarà a S. Croce contro Prata di Pordenone, come da recupero annunciato, il 17 gennaio. Il 21 gennaio, ecco la trasferta di Ravenna.

Il 28 gennaio, sfida casalinga contro Ortona. Abbiamo detto che il secondo recupero, contro Aversa, è stato calendarizzato per mercoledì 31 gennaio, mentre pochi giorni dopo, il 4 febbraio, sarà la difficile trasferta di Cuneo a chiudere il “tour de force” dei ragazzi di Bulleri.