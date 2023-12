Pistoia: Musei Civici, le aperture nelle festività

Nel periodo delle festività natalizie, i Musei Civici di Pistoia (Museo Civico d'arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo e Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni) e la mostra REVOX di Federico Tiezzi . Dai Ritratti di fine millennio (1986) a Vasari. Le Vite (2021-2023), in corso a Palazzo Fabroni, saranno aperti al pubblico tutti i giorni con il seguente orario:

sabato 23, domenica 24, martedì 26 (Santo Stefano), sabato 30 e domenica 31 dicembre, sabato 6 (Epifania) e domenica 7 gennaio, dalle 10 alle 18; aperti anche lunedì 25 dicembre (Natale) e lunedì 1° gennaio (Capodanno), dalle 16 alle 19; dal 27 al 29 dicembre e dal 2 al 5 gennaio dalle 10 alle 14.

Ingresso gratuito alle sedi museali e alla mostra REVOX per Natale, Capodanno e 7 gennaio in occasione di #domenicalmuseo.

Visto che il tempo necessario per visitare la mostra può variare perché dipende dalla visione più o meno completa di uno o più video (nr. 13 in totale, ciascuno dei quali della durata media di 18 minuti), è consentito ai visitatori di riutilizzare il biglietto d’ingresso fino al termine del mese successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto.

Per informazioni

sito web: musei.comune.pistoia.it

pagina Facebook: Musei Civici Pistoia

Instagram: museicivicipistoia

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Pistoia