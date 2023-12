Prevenzione, sostituita la macchina scambia siringhe in via 78esimo Reggimento Lupi di Toscana

Nuova macchina scambia siringhe in via 78esimo Reggimento Lupi di Toscana, in sostituzione del precedente apparecchio installato negli anni '90 per evitare l'uso promiscuo delle siringhe e ridurre così i rischi di contagio da malattie trasmissibili attraverso il sangue. La precedente macchina scambia siringhe, da alcuni mesi non funzionante, è stata sostituita con un nuovo modello prodotto da un'azienda della Provincia di Modena, dalla Asl Toscana Centro in collaborazione con il Comune di Scandicci.

Chi necessita di una nuova siringa può ottenerla sia immettendone una usata nell'apposita fessura presente nella macchina, sia inserendo una moneta da 10 centesimi di euro.

Fonte: Comune di Scandicci