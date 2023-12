Raccolta differenziata: le modifiche di Alia durante le festività a Firenze, Prato e Pistoia

Alia Servizi Ambientali invita i cittadini a prestare attenzione alle variazioni di calendario per i giorni di Natale e Capodanno.

Alia, il calendario nell'area Fiorentina

(Qui per Empolese Valdelsa)

Nel Comune di Firenze, ad eccezione della zona di Ponte a Ema, nelle aree servite con sistema porta a porta, le raccolte del 25 dicembre vengono anticipate al 24, e quelle del 1° gennaio al 31 dicembre, mantenendo i consueti orari di esposizione; la stessa variazione del servizio si segnala nei Comuni di Sesto Fiorentino, Signa, Lastra a Signa, Barberino Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Rignano sull’Arno.

Alia informa, inoltre, che nei Comuni di Barberino di Mugello, Vicchio e Vaglia le raccolte di lunedì 25 dicembre vengono anticipate a domenica 24, mentre quelle dei 1° gennaio 2024 vengono anticipate a sabato 30 dicembre 2023, mantenendo i consueti orari di esposizione. Nel Comune di Calenzano la raccolta dei rifiuti organici non verrà svolta il 25 dicembre e il 1° gennaio.

Si segnala, inoltre, che in alcuni Comuni le variazioni al calendario della raccolta riguardano soltanto alcune zone. Nel dettaglio:

· Bagno a Ripoli: nelle zone collinari ed artigianali le raccolte del 25 dicembre vengono anticipate al 24 e quelle del 1° gennaio al 31 dicembre.

· Fiesole: snelle zone collinari Montebeni, Olmo, Querciola le raccolte del 25 dicembre vengono anticipate al 24 e quelle del 1° gennaio al 31 dicembre.

· Greve in Chianti: gli anticipi (25 dicembre anticipato al 24, 1° gennaio al 31 dicembre) sono previsti nelle zone di Greve, Panzano, Greti e Montefioralle per il conferimento di pannolini e pannolini; nelle zone di Strada in Chianti, San Polo, Martellina, Montagnola, Presura, Santa Cristina, Pancole, Ferrone, Passo dei Pecorai e Chiocchio per il conferimento degli imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo oltreché per pannolini e pannoloni.

· Impruneta: le raccolte del 25 dicembre vengono a anticipate al 24, e quelle del 1° gennaio al 31 dicembre su tutto il territorio comunale servito con porta a porta, ad eccezione della raccolta imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo (con esposizione in orario notturno) nelle aree di Impruneta, Ugolino, Tavarnuzze, Bottai e Certosa.

· Scandicci: nelle zone collinari e nell’area industriale le raccolte del 25 dicembre vengono anticipate al 24 e quelle del 1° gennaio al 31 dicembre.

Per il comune di Figline e Incisa Valdarno si precisa che nelle zone con orario diurno le raccolte del 25 dicembre vengono anticipate al 24 e quelle del 1° gennaio al 31 dicembre; il servizio con orario notturno viene svolto regolarmente anche durante le festività come da calendario. Si informa, inoltre, che per San Casciano e per le aree non comprese in questo elenco, il servizio di raccolta non subirà variazioni nel periodo natalizio.

Nei Comuni di Firenze, Figline e Incisa, Greve in chianti, Impruneta, San Casciano, Rignano sull’Arno, Barberino Tavarnelle, Scandicci, Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo nelle giornate festive (25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio) il servizio di spazzamento su ordinanza diurna è sospeso ad eccezione del servizio nei centri storici dei Comuni a elevato interesse turistico. Nei comuni di Fiesole e Bagno Ripoli, nelle giornate festive (25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio) il servizio di spazzamento su ordinanza è garantito.

Saranno garantiti specifici servizi di spazzamento e raccolta a seguito di manifestazioni, mercati ed eventi non differibili alla giornata successiva.

Il calendario di Alia nell’area pratese

Nella provincia di Prato, per i Comuni di Cantagallo, Carmignano, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio, le raccolte del 25 dicembre vengono anticipate al 24 e quelle del 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2023, mantenendo i consueti orari di esposizione.

Alia informa, inoltre, che nel comune di Montemurlo le raccolte di lunedì 25 dicembre vengono anticipate a domenica 24, mentre quelle dei 1° gennaio 2024 vengono anticipate a sabato 30 dicembre 2023, mantenendo i consueti orari di esposizione.

Nel Comune di Prato le raccolte previste per il 25 dicembre e il 1° gennaio 2024 vengono anticipate al giorno precedente, ad eccezione delle raccolte dei rifiuti organici nel centro storico per le utenze domestiche che vengono mantenute come da calendario annuale. Nello stesso Comune, per quanto riguarda le raccolte di imballaggi in plastica, metalli, tetrapak, polistirolo e vetro, oltreché dei supporti igienici, nelle zone di Badie, Galciana, Grignano, Maliseti, Vergaio, Casale, Tobbiana, Viaccia, Narnali si segnala una variazione del servizio del 31 dicembre che viene anticipato a sabato 30.

Per i Comuni e le aree non compresi in questo elenco, Alia conferma che il servizio di raccolta non subirà variazioni nel periodo natalizio.

Nelle giornate festive (25 dicembre e 1° gennaio) il servizio di spazzamento strade su ordinanza è sospeso ad eccezione del servizio nei centri storici dei Comuni a elevato interesse turistico. Saranno garantiti specifici servizi di spazzamento e raccolta a seguito di manifestazioni, mercati ed eventi non differibili alla giornata successiva.

Il calendario di Alia nell’area Pistoiese

Nel Comune di Pistoia, per le aree servite con raccolta dei rifiuti porta a porta (centro storico cittadino, zona Sant’Agostino e area industriale, oltre alle frazioni di Baggio, Villa di Baggio, Mengarone, Iano, Lupicciano, Bussotto, Cignano, Santomoro, Granella, Castel dei Gai, Pontenuovo, Santomato, Castel dei Milli, Castel dei Soldi, La Querci, Chiazzano, il Nespolo e le aree della zona Nord Est Spedaletto, Passo della Collina, Signorino, Fabbiana, Corbezzi, Villa di Sopra, Villa di Sotto, La Cugna, Le Svolte, Fiano, Ciatti, Valdibrana, Germinaia, Corsini Bianchi e Neri, Ville Sbertoli, Casermette, Fornaci) le raccolte di lunedì 25 dicembre vengono anticipate a domenica 24, la raccolta della frazione organica del 1° gennaio 2024 viene anticipata al 31 dicembre 2023 mentre la raccolta della carta e degli imballaggi in plastica, tetrapack e alluminio viene anticipata al sabato 30 dicembre, tutte mantenendo i consueti orari di esposizione.

Inoltre, per i Comuni di Serravalle, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese, Montale, Agliana, Lamporecchio-Larciano e Pescia le raccolte di lunedì 25 dicembre vengono anticipate a domenica 24, e quelle del 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2023, mantenendo i consueti orari di esposizione; per Larciano e Lamporecchio la raccolta dei supporti igienici del 1° gennaio viene anticipata a sabato 30 dicembre.

Nei Comuni di Massa e Cozzile, Uzzano, Buggiano, Quarrata le raccolte di lunedì 25 dicembre vengono anticipate a domenica 24, mentre quelle dei 1° gennaio 2024 vengono anticipate a sabato 30 dicembre 2023, sempre mantenendo i consueti orari di esposizione.

Inoltre, si segnala che nel Comune di Montecatini Terme subiranno variazioni al servizio durante le festività le raccolte porta a porta per negozi ed uffici, strutture ricettive, bar e ristoranti. Stesse variazioni per i residenti nelle zone di Montecatini Alto, Nievole e Biscolla, dove l’esposizione di carta, organico, residuo e vetro deve essere anticipata dal 25 al 24 dicembre e dal 1° gennaio al 31 dicembre, mantenendo i consueti orari di esposizione.

Per i Comuni e le aree non compresi in questa nota, Alia informa che il servizio di raccolta non subirà variazioni nel periodo natalizio.

Nelle giornate festive (25 dicembre e 1° gennaio) il servizio di spazzamento strade su ordinanza è sospeso ad eccezione del servizio nei centri storici dei Comuni a elevato interesse turistico. Saranno garantiti specifici servizi di spazzamento e raccolta a seguito di manifestazioni, mercati ed eventi non differibili alla giornata successiva.

Gli Ecocentri e tutti gli sportelli al cittadino (Infopoint, Punto Alia e sportelli Tari) resteranno chiusi il 25 e il 26 dicembre oltreché il 1° e il 6 gennaio 2024. Gli Ecofurgoni non saranno attivi nelle giornate del 25 dicembre 2023 e del 1° gennaio 2024. Saranno, invece, regolarmente presenti sul territorio il 26 dicembre e il 6 gennaio secondo calendario.

Per maggiori informazioni, il call center di Alia è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile). È infine possibile consultare il portale dell’azienda all’indirizzo web www.aliaserviziambientali.it