Ribollita Challenge, ecco chi è il vincitore: prossimo contest sulla schiacciata all'olio

Dieci sfidanti in gara per la “Ribollita Challenge, ospitata dal Ristorante Tito di via Baracca di Firenze.

A esprimere il giudizio sull’esecuzione di un piatto tipico della tradizione gastronomica fiorentina due diverse giurie: una tecnica, guidata dal presidente e chef Lino Amantini, e una popolare.

Primo classificato secondo la giuria tecnica è “Tè e caffè” di via Pisana; al secondo posto Trattoria Antellesi e terzo Osteria del Grappolo. Primo classificato per la giuria popolare invece è stato Banco a Ristoro di Molin del Piano.

“Food Challenge” ringrazia tutti per la partecipazione e si prepara alla prossima sfida in scena a gennaio. La contesa sarà sulla schiacciata all’olio.

L’obiettivo di “Food Challenge” è quello di preservare e onorare le ricette che hanno definito la città per secoli contribuendo a costruire una tradizione fatta di pietanze tramandate per generazioni.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Venerabile Compagnia di Quochi e grazie alla collaborazione di Cevest, Cat Telecomunicazioni e Drinks Lab.