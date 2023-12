Rotary Empoli nomina socio onorario il comandante dei carabinieri Daniele Riva

Giovedì 14 dicembre si è svolta presso la villa “I Massini”, immersa nella campagna intorno a Empoli, la tradizionale conviviale degli auguri del Rotary Club Empoli.

Presenti numerosi soci e socie con familiari e ospiti, il presidente del Lions Club Empoli Eugenio Tinghi, autorità civili, rappresentate dal presidente del Consiglio comunale Alessio Mantellassi, e militari nella persona del comandante della Compagnia dei Carabinieri di Empoli, tenente colonnello Daniele Riva.

Il presidente del Rotary Andrea Cantini, dopo aver dato il benvenuto ai soci e agli ospiti, ha accennato ai futuri eventi e progetti dei prossimi mesi e ha poi passato la parola ad Alessio Mantellassi, che ha portato gli auguri della sindaca Barnini.

Successivamente è stato il momento della presentazione di un nuovo socio, Giuseppe Maria Lastraioli, bancario, figlio dell'indimenticato avvocato Giuliano Lastraioli, colonna portante del Club di Empoli fino alla sua morte, molto apprezzato storico empolese oltre che affermato professionista.

È stata l'occasione anche per la nomina a socio onorario del comandante Riva, che ha accettato con grande entusiasmo questa carica prestigiosa.

I nuovi soci sono stati accolti con un caloroso applauso da parte di tutti i presenti. La cena si è svolta in un clima festoso di grande amicizia e si è conclusa con un brindisi beneaugurante per le prossime feste e per l'anno che sta per cominciare.

Fonte: Rotary Club Empoli