Scontro frontale tra due auto a Castelfranco, feriti i conducenti

Incidente nel pomeriggio di oggi a Castelfranco di Sotto, in via Montefalcone all'incrocio con via delle Macchie. Due le auto rimaste coinvolte in uno scontro frontale, avvenuto poco dopo le 16.

Feriti i conducenti dei due mezzi, soccorsi dai sanitari del 118 presenti sul posto con due ambulanze e un'automedica. Intervenuti inoltre la polizia municipale di Castelfranco e i vigili del fuoco del comando di Pisa, che hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto e collaborato con il personale sanitario.