Sos sangue, +7% di donazioni rispetto al 2022: Le prossime aperture e una novità “digitale”

Si approssimano le festività natalizie e il Centro trasfusionale dell’Aoup si organizza con eventi e aperture prolungate per favorire il più possibile l’afflusso di donatori. Nelle giornate del 21-22-23 dicembre sarà possibile raccogliere le donazioni sia di mattina sia di pomeriggio, per rispondere alle esigenze orarie dei donatori e garantire al contempo una congrua scorta di sacche di sangue ed emocomponenti in queste settimane di vacanze.

Sono previsti anche alcuni eventi di richiamo per augurare buone feste ai donatori:

Il 21 dicembre, dalle 15 alle 16:30 circa, la testimonial sarà Lux, la cagnolina di un donatore che assisterà alle donazioni allietando il pomeriggio come solo un cane affettuoso sa fare.

Il 22 dicembre, dalle 10 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17 circa, toccherà invece a Babbo Natale che farà il suo ingresso nella sala donatori con gadget e tanta simpatia per tutti.

Il 23 dicembre, dalle 10 alle 12 circa, arriverà invece Babbo Homer assicurando un sacco di risate con scherzi e gadget da distribuire.

Il 5 gennaio sarà presente la Befana, dalle 10 alle 12 circa, con le sue calze per i donatori.

Nei giorni a ridosso dell’Epifania, saranno presenti anche i donatori del Gruppo Cisvot - Cavalieri della Croce di Malta che, all’ingresso del presidio ospedaliero di Cisanello, presenteranno in uno stand il progetto dell’Ambulanza etica e andranno anche donare sangue ed emocomponenti.

L’anno si conclude con risultati molto incoraggianti in termini di donazioni in Aoup: al 30 novembre scorso sono state +7% rispetto al 2022. Inoltre è adesso possibile scaricare il pdf del modulo anamnestico da compilare dalla homepage del sito aziendale dell’Aoup e risparmiare così tempo prezioso nel percorso di donazione. Questo il link dove scaricarlo:

https://www.ao-pisa.toscana. it/index.php?option=com_ attachments&task=download&id= 17179

Fonte: Aoup - Ufficio Stampa