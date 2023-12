Targa dal Comune per i 60 anni della Ceam Empoli: "Adesso il turno dei giovani"

Sul filo di lana di questo ennesimo anno speciale in cui tante cose che sono accadute e partite ci proietteranno ancora più solidamente nel futuro, arriva un evento che sottolinea quello che mai dimentichiamo: da dove veniamo.

Il Comune, nella persona della sindaca Brenda Barnini, ha consegnato una targa di ringraziamento per i 60 anni di impresa CEAM ad Empoli, superati alla grande ma non senza difficoltà!

"E dopo il Cencio d’oro Pontormese, altro riconoscimento ricevuto quest’anno, questa targa certifica il 2023 come l’anno dei riconoscimenti del territorio al nostro lavoro, sempre fatto in silenzio e senza celebrazioni come è il nostro stile. Ed anche se siamo abbastanza refrattari alle feste e celebrazioni, questa targa che arriva peraltro vicino anche al mio sessantesimo compleanno il prossimo 19 gennaio, fa piacere e mi ricorda che io e l’azienda siamo nati insieme ed è per questo che è stata la mia prima vita.

Nella speranza di riuscire a rimanere ancora a lungo in questo territorio o almeno mantenerci la sede principale, adesso è il turno dei nostri giovani, mio figlio Pierfrancesco e mio nipote Matteo entrambe 28 anni ma già con 7 anni di esperienza in campo e formazione manageriale degna dei veri leader (Big Academy) a prendere il testimone", ha commentato Simone Campinoti, presidente Ceam Empoli.

Fonte: Ceam Group