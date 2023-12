Teatro e solidarietà, dalla Fondazione Toscana Spettacolo oltre 10mila euro ai territori alluvionati

La Fondazione Toscana Spettacolo ha concluso la raccolta fondi a favore dei cittadini e dei territori colpiti dall’alluvione. È pari 10.897 euro l’importo che la Fondazione ha destinato al conto "Aiutiamo la Toscana", messo a disposizione dalla Regione per l’emergenza alluvione. La somma è frutto degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti degli spettacoli che sono andati in scena dal 12 al 19 novembre 2023 in 9 teatri del Circuito Regionale.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali di Massa, Calenzano, Altopascio, Piombino, Campiglia Marittima, Vicchio, San Casciano in Val di Pesa, Carrara e Chiusi, che, con i propri teatri, hanno aderito all’iniziativa promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

"Siamo felici di poter dare il nostro contributo alle tante persone che hanno subito ingenti danni e patito tante difficoltà a causa dell'ultima alluvione - afferma la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti - e ringraziamo le amministrazioni comunali che hanno avuto la nostra sensibilità aderendo all'iniziativa. Crediamo che anche il teatro, quale parte viva di ogni comunità, proprio nei momenti di maggior disagio debba far sentire la propria vicinanza e stringere ancora di più le persone attorno ai problemi di un territorio".

"Ci siamo attivati per dare un segno concreto di solidarietà nei confronti dei luoghi e dei cittadini colpiti dall’alluvione – afferma la direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Patrizia Coletta -. Lo abbiamo fatto perché riteniamo doveroso da parte nostra contribuire alle necessità del territorio in cui operiamo. Un territorio che, con la nostra attività, cerchiamo di promuovere e valorizzare quotidianamente".

Questo l’elenco degli spettacoli che hanno contribuito alla raccolta fondi promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

12 novembre:

Teatro Guglielmi, Massa (21:00): Falstaff a Windsor;

Teatro Manzoni, Calenzano (21:15): Gerico innocenza rosa;

Teatro Puccini, Altopascio (21:00): Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto.

15 novembre:

Teatro Metropolitan, Piombino (21:00): Le nostre anime di notte.

17 novembre:

Teatro Giotto, Vicchio (21:15): Le nostre anime di notte;

Teatro dei Concordi, Campiglia Marittima (21:15): Il diario di Adamo ed Eva.

18 novembre:

Teatro Niccolini, San Casciano in Val di Pesa (21:00): Viola e il barone;

Teatro degli Animosi, Carrara (21:00): Uno sguardo dal ponte.

19 novembre:

Teatro degli Animosi, Carrara (21:00): Uno sguardo dal ponte;

Teatro Mascagni, Chiusi (21:15): Zio Vanja.

Fonte: Fondazione Toscana Spettacolo onlus