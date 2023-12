Tour virtuale del borgo di Certaldo, ora è realtà grazie a David Barnini

Quattro mesi fa, una semplice pubblicazione in un gruppo dedicato a Certaldo è stata la scintilla che ha dato vita a un progetto straordinario: il virtual tour interattivo di Certaldo Alto. L'ideatore di questa iniziativa, David Barnini, ha trasformato un'idea iniziale in un'esperienza digitale unica, grazie alla collaborazione del Comune, della Proloco di Certaldo e di sponsor locali.

Il progetto, nato dal desiderio di valorizzare il borgo antico di Certaldo, si è concretizzato grazie all'impegno e alle competenze di Barnini e di sua moglie Grisel. Il virtual tour è un omaggio al ricco patrimonio storico e culturale di Certaldo, un tesoro che, secondo Barnini, non ha rivali tra i borghi medievali per le sue molteplici ragioni, che vanno al di là di un elenco dettagliato.

Il viaggio virtuale interattivo è quasi completato, ma questo "quasi" è una parentesi che apre la porta a una piattaforma in continua evoluzione. Il contenuto sarà sempre disponibile, pronto per essere aggiornato, modificato e ampliato nel tempo.

"Il virtual tour interattivo rappresenta un modo innovativo di esplorare Certaldo, invitando residenti e visitatori a scoprire ogni angolo del borgo antico attraverso una piattaforma digitale coinvolgente – ha commentato il sindaco Giacomo Cucini -. È un progetto che celebra la comunità, l'identità e il patrimonio, dimostrando come la passione e la collaborazione possano trasformare un'idea in una realtà accessibile a tutti. Il nostro più sincero ringraziamento va a David Barnini e a tutti coloro che hanno contribuito. Iniziative come questa valorizzano il patrimonio culturale di Certaldo, rendendolo accessibile a un pubblico più ampio e contribuendo all'attrattività turistica del luogo".

"Voglio ringraziare tutte le realtà che hanno aderito a questa iniziativa con entusiasmo e spirito collaborativo - ha aggiunto David Barnini -. Dopo soli due giorni e mezzo dalla condivisione, il virtual tour ha già attirato oltre mille visitatori, testimoniando l'interesse e l'entusiasmo suscitato. È un esempio di come la collaborazione tra individui, aziende e istituzioni possa dare vita a progetti innovativi che valorizzano la comunità e il suo patrimonio".

Prossimamente il tour sarà incorporato sui siti di promozione turistica della Pro Loco e di Visit Certaldo, estendendo ulteriormente la sua visibilità. È visitabile al link bit.ly/4aoHmdo

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa