Vacanze invernali in Alto Adige: neve, sport e wellness

L’Alto Adige è una meta vacanziera decisamente particolare; è infatti il luogo perfetto per una vacanza in qualsiasi periodo dell’anno. Ogni stagione qui infatti ha un suo fascino davvero particolare. Nei mesi più caldi il territorio altoatesino consente di fare trekking, ardite escursioni su vie ferrate o semplici e rilassanti passeggiate, canyoning, arrampicate, ciclismo, mountain bike e tanto altro ancora.

Quando invece arriva l’inverno la neve colora di bianco i prati, i boschi e le cime dolomitiche e si trasforma in un vero e proprio paradiso per gli appassionati dello sci alpino e degli altri sport invernali come lo sci di fondo, lo sci alpinismo, lo snowboard, lo slittino, le ciaspolate e il pattinaggio su ghiaccio.

Se state quindi pensando di trascorrere una settimana bianca all’insegna dello sport e del benessere non indugiate oltre nel prenotare un soggiorno in questi luoghi da favola; trovare degli ottimi hotel in Alto Adige è molto semplice perché sono moltissime le strutture ricettive in grado di offrire servizi di altissimo livello.

Per trovare l'hotel che fa al caso vostro ci sono varie strutture (hotel a 3, 4 o 5 stelle, pensione, appartamento ecc.) fra cui scegliere.

Dove soggiornare in Alto Adige per una settimana bianca?

Ci sono moltissimi luoghi fra cui scegliere. Se per esempio opterete per la zona di Bressanone e dintorni (Valle Isarco) avrete a disposizione il bellissimo comprensorio sciistico Plose-Bressanone con i suoi 43 km di piste e 8 impianti di risalita. Da non perdere poi ci sono i mercatini di Natale di Bressanone, Vipiteno e Chiusa.

Un’altra opzione molto interessante per una settimana bianca è la Val Venosta. Qui i comprensori sciistici offrono agli sciatori e agli snowboarder ben 144 km di piste e 33 impianti di risalita. Particolarmente apprezzata è l’area sciistica Belpiano-Malga San Valentino. Altre possibilità sono le zone sciistiche di Solda all’Ortles, Monte di Watles-Malles Venosta e Forcola-Trafoi.

Una meta turistica di grandissimo interesse è poi la zona di Brunico e dintorni. Brunico, splendida città medievale, non ha certo bisogno di grandi presentazioni dal momento che è uno dei centri di maggiore importanza della Val Pusteria. A circa 4 km dal centro troverete il magnifico comprensorio sciistico del Plan di Corones (Kronplatz); qui sciatori e snowboarder potranno divertirsi a più non posso sfruttando i 121 km di piste. Gli impianti di risalita sono 31.

Altra zona ideale per una vacanza invernale è quella di Merano e dintorni (Meranerland). Qui ad attendervi troverete 5 attrezzate aree sciistiche. La più vicina alla città è Merano 2000, ai piedi del Monte Ivigna: 40 km di piste perfettamente preparate. Altre possibilità in questa zona sono poi i comprensori Val Senales, Plan (in Val Passiria), Monte San Vigilio e Schwemmalm (in Val d’Ultimo).

Insomma, leggete con attenzione ogni proposta trovata dal motore di ricerca e scegliete quella che più vi soddisfa, dopodiché non vi rimane che preparare le valigie!