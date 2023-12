Alluvione Montecalvoli, riaperta definitivamente la viabilità dopo la frana di via Repubblica

Il sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande comunica che l’amministrazione comunale ha effettuato gli interventi di messa in sicurezza di via Repubblica a seguito della frana per l'alluvione del 2 novembre che portarono alla chiusura della strada. In tale occasione fu chiusa al traffico anche la via Porticciola.

Oggi è stata riaperta completamente via Porticciola, mentre via Repubblica nella parte compresa fra via Valle e via Porticciola è percorribile a senso unico con direzione da Montecalvoli alto verso Montecalvoli basso. Si raccomanda la massima prudenza a tutti i cittadini a seguito dei cambiamenti della viabilità.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte