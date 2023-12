Appello di Avis e autoscuola Montespertoli: "Attenzione alla guida"

L’autoscuola di Montespertoli e Avis, insieme, lanciano un appello a voi, nuovi diciottenni. "Siete arrivati ad un’età che vi mette di fronte a mille opportunità, a mille scelte ma anche a mille responsabilità! L’importante è che dentro di voi sappiate sempre fare la scelta giusta, riconoscendo cosa è giusto o non è giusto fare, cercando di evitare errori e percorsi sbagliati. Nella guida come nella vita. Guidate rispettando le regole, lucidi e attenti. Perché dalla vostra guida dipende anche la vostra vita e la vita degli altri. Dimenticatevi il cellulare mentre guidate, perché è un’enorme distrazione. Se avete un'urgenza, fermatevi. Di conseguenza dovete essere responsabili , mettendovi già a disposizione del prossimo, per poterlo aiutare nei casi estremi. DONATE IL SANGUE Così potrete aiutare chi rimane vittima di un incidente stradale ma soprattutto donate perché chiunque, anche tu, potresti aver bisogno di sangue".

Fonte: Ufficio Stampa