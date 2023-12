Biblioteca Fucini, pausa festività e poi iniziative da gennaio

Anche il prossimo anno, il 2024 sarà un anno di iniziative per tutte le età con la biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli.

Tante iniziative in serbo per grandi e piccini.

Intanto in vista delle festività natalizie, la biblioteca comunale Renato Fucini sabato 23 dicembre chiuderà in via straordinaria alle 13 per poi riaprire le porte dopo i giorni di festa mercoledì 27 dicembre 2023 con il consueto orario.

‘Chiudono’ per le vacanze natalizie anche il gruppo Sferruzza Sferruzza che riprenderà le attività del fatto a mano il 2 gennaio 2024 e il Punto Prestito al Centro Giovani ad Avane che riaprirà l’11 gennaio 2024.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa