Buongiorno oggi ringrazio Mattia Compagnucci, un giovane Chef che prepara tanti buoni e bei piatti come i Biscotti Segna posto per Natale. Un idea molto carina e golosa per farli con i vostri bambini.

Mattia ha dato anche un consiglio: quello di utilizzare questo impasto per creare biscotti da appendere all'albero, inserendoli all'interno di bustine di plastica. In questo modo si mantengono per 30 giorni, così alla fine delle Feste non vi resta che toglierli dall'albero e mangiarli.

Grazie anche per la foto dei biscotti che è molto bella.

Colgo l'occasione di augurarvi Buon Natale! un abbraccio e grazie.

BISCOTTI SEGNA POSTO PER NATALE

Per i biscotti

350 g di farina 00

100 g di zucchero

100 g di miele

100 g di burro

1 uovo intero

2 tuorli d’uovo

la scorza grattugiata di un’arancia

Per la glassa reale:

300 g di zucchero a velo

1 albume

1 cucchiaio di succo di limone

Oppure della semplice Marmellata

Procedimento

Prendi il burro, taglialo a pezzetti e lascialo in frigo a mantenersi freddo. Mescola con cura la farina con il sale. Tieni da parte. Versa il burro e lo zucchero in una ciotola, inizia a lavorare con le mani delicatamente. Unisci a questo punto l’uovo intero e il miele, continua a mescolare per qualche minuto, in modo che il burro si amalgami bene con gli altri ingredienti, versa la scorza grattugiata dell’arancia. Ora aggiungi la farina. Versane 2-3 cucchiai alla volta, una volta assorbita versa dell’altra farina. Mescolati tutti gli ingredienti, versa il composto su una spianatoia infarinata e lavoralo un po’. Forma una pallina e copri con della pellicola trasparente. Ponila in frigorifero e fai rassodare per almeno un paio d’ore. Se l’impasto dei biscotti per l’albero di Natale dovesse risultare molliccio e appiccicoso, così da non riuscire a formare una pallina liscia, è a causa del tipo di miele usato. Basta aggiungere 1-2 cucchiai di farina e l’impasto sarà perfetto! Dopo le due ore scarta dalla pellicola trasparente l’impasto dei biscotti e ponilo su una superficie infarinata. Stendi delicatamente l’impasto dei biscottini aiutandoti con un matterello, fino a ottenere una sfoglia di 3-4 millimetri circa. Per comodità puoi stendere l’impasto un po’ alla volta, dividendolo in pezzi più piccoli. Mentre stendi l’impasto, ogni tanto muovi la sfoglia, in modo che non appiccichi al piano di lavoro. Magari sollevala un pochino e cospargi con un altro po’ di farina la spianatoia e la superficie dell’impasto ”. Ecco ora la parte più divertente, ritagliare i biscotti per l’albero di Natale. Con gli stampini fai pressione sull’impasto e ricava tanti biscottini con le varie sagome natalizie e non solo. Poi prendi una teglia da forno, possibilmente grande, e foderala con della carta forno. Ponici man mano i biscotti per l’albero di Natale, distanziandoli di qualche centimetro perché il bicarbonato li farà crescere un pochino. Raccogli gli avanzi dell’impasto e riforma una pallina, lavorala un pochino sulla spianatoia infarinata e stendila come fatto in precedenza. Ricava altri biscotti natalizi, così fino a esaurire l’impasto. Accendi il forno a 180° per riscaldarlo. Dopo aver adagiato i biscotti sulla carta forno, posiziona la griglia del forno al centro con programma ventilato: è arrivato il momento di infornare i biscotti per l’albero di Natale. Lasciali in forno per 10-12 minuti e non appena cominceranno a dorarsi saranno cotti. Attenzione, non perdere di vista il forno, i biscotti non devono stare tanto in forno! Ripeti l’operazione fino a cuocere tutti i biscotti ricavati. Appena freddi stendi la marmellata al centro e adagia sopra ad essa un altro biscotto.

Per la glassa:

Ricava il succo da mezzo limone, filtralo con un colino e mettilo in una ciotolina (per la ricetta ne servirà un cucchiaio). In una ciotola di grandezza media metti l’albume e aggiungi il limone. Con una frusta da cucina (o una forchetta) sbatti energicamente per qualche minuto i due ingredienti, fino a quando non diventa un composto bello schiumoso e spumoso. Unisci, qualche cucchiaio alla volta, lo zucchero a velo e continua a mescolare energicamente. Metti la glassa in una tasca da pasticcere con il beccuccio piccolo, oppure usa una penna decora dolci, e divertiti a decorare alberelli, palline, stelline. iniziate a decorare l’albero. ricordate quelli che avanzano potete fare con i vostri bambini un bellissimo gioco ovvero il thè delle cinque.

Consigli utili.

Puoi utilizzare questo impasto per creare i biscotti da appendere all’albero per mantenerli attaccati all’albero inseriscili all’interno di bustine di plastica. Si mantengono per circa 30 giorni.

