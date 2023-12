Dimensione Zero, l'inaugurazione a Montelupo dello spazio dei giovani

Dimensione Zero è uno spazio che prende vita nei locali del circolo ARCI “Il Progresso” a Montelupo Fiorentino dedicato ai giovani e gestito da essi.

Dimensione Zero è il posto perfetto per passare una serata con gli amici fra una partita a biliardino e un gioco da tavolo, una tisana calda e un libro da leggere. Naturalmente potete trovarci aperti anche durante la giornata con la possibilità di usufruire della sala lettura per studiare, di passare del tempo nella sala relax per staccare la spina e fare nuove amicizie.

Dimensione Zero è sinonimo di inclusione: è un luogo aperto a tutti senza alcun tipo di discriminazione, dove ognuno è libero di portare le proprie idee e condividerle con gli altri. Dimensione Zero è un’opportunità per conoscere nuove realtà: in collaborazione anche con altre associazioni del territorio organizzeremo eventi culturali e ricreativi durante i quali potrete imparare a fare cose nuove, arricchire le vostre conoscenze e approfittare dell’occasione per crescere con gli altri.

Se arrivati a questo punto vi state chiedendo perché "Dimensione Zero" dobbiamo fare un salto nel passato e tornare indietro a tre anni fa, quando sei ragazze si sono rese conto di non avere un luogo interamente dedicato a loro e ai loro coetanei sul territorio: Dimensione Zero nasce da una sensazione di esclusione per noi giovani, il nostro sentirsi "zero", e fa anche riferimento alla GenZ di cui facciamo parte.

In seguito all’inaugurazione, che avverrà venerdì 22 dicembre dalle 18, pubblicheremo tutte le settimane sui nostri profili social gli orari di apertura e gli eventi in programma: potete trovarci su Instagram cercando "dimensione.zer0" e su Facebook "Dimensione Zero".

In occasione dell’inaugurazione, poiché questo posto è stato pensato per essere di tutti, ci farebbe piacere se ognuno portasse qualcosa di proprio da mettere a disposizione: un libro, un poster, un cd, un soprammobile o semplicemente una matita. Vi aspettiamo a farci visita all’ex pallaio in Piazzale dei Continenti!

Fonte: Dimensione Zero