Per la donazione di sangue le palline di Natale per gli addobbi all'ospedale di Siena

Le associazioni di volontariato impegnate nella donazione di sangue ed emocomponenti, Anpas, Avis, Croce Rossa, Fratres e Gruppo Donatori Sangue Contrade, insieme al Centro Emotrasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, hanno organizzato nella settimana che precede le festività natalizie un’iniziativa dal titolo “Ti dono anche un pensiero”. I donatori di sangue infatti hanno scritto un pensiero di Natale su palline di polistirolo che poi sono state appese come addobbo per la sala di attesa e la sala donazioni del Centro, diretto dalla dottoressa Elena Marchini. L’iniziativa è stata l’occasione per ringraziare tutti i donatori di sangue che con i loro gesti di solidarietà hanno contribuito a salvare vite e a supportare le attività sanitarie dell’Aou Senese, con l’invito di donare il sangue anche dopo le festività.