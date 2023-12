Furti tra la Versilia e Cecina, denunciato 22enne

I carabinieri di Cecina hanno denunciato un 22enne di origini bosniache, con numerosi precedenti, proveniente da Torino.

I militari stavano indagando su alcuni acquisti e prelievi fraudolenti per circa 1000 euro alla fine dello scorso novembre, quando il giovane sarebbe stato notato tra Cecina e Bibbona a bordo di un camper con targa tedesca. Grazie allo spirito di osservazione dei carabinieri, il camper e i suoi occupanti - il 22enne e la compagna, entrambi pluripregiudicati - erano stati identificati e, in quell’occasione, anche trovati in possesso di oggetti atti allo scasso e denunciati.

In quella circostanza i carabinieri cecinesi notarono un importante somiglianza tra l’aspetto e l’abbigliamento del conducente del camper e l’uomo sospettato di aver effettuato dei prelievi ad uno sportello bancomat della zona con una carta di pagamento oggetto di furto perpetrato a Viareggio. Ulteriori elementi indiziaria raccolti hanno portato a supportate la tesi dei militari e pertanto il 22enne è stato denunciato.