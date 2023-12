Gioco delle tre carte, multati 5 uomini e ordine di allontanamento

Ancora un intervento della Polizia Municipale contro la truffa del “gioco delle tre carte” a Firenze. Ieri gli agenti dell’Area centro storico hanno colto sul fatto cinque persone dedite a questa forma di truffa ai danni dei cittadini e in particolare dei turisti. La pattuglia in borghese della Zona Centrale, impegnata nel progetto “Firenze Sicura”, ha interrotto la loro attività illecita effettuata questa volta nella zona di Ponte Vecchio. Sono stati multati cinque uomini, tra giocatori e “pali”, e sequestrato tutto il necessario per la truffa, ovvero un tappetino, una pallina di carta e tre scatoline oltre a 260 euro provento dell’attività illecita. Per tutti è scattato anche l’ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa