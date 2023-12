I dipendenti Livith donano libri per bambini, l'azienda aiuta Lilith e Frida

Livith Societies abbraccia lo spirito natalizio con un gesto di generosità e solidarietà. In occasione delle festività i dipendenti hanno donato dei libri per bambini, mentre l'azienda ha contribuito con un supporto economico a due importanti realtà del territorio: la Lilith di Empoli e l'associazione Frida di San Miniato, impegnate nel dare ascolto, sostegno psicologico e aiuto concreto alle donne vittime di violenza e ai loro bimbi.

Un gesto semplice quello del donare che porta con sé un profondo significato di condivisione, sostegno e valorizzazione: principi che ogni giorno sono al centro della visione aziendale di Livith Societies. Il Gruppo ha scelto di contribuire attivamente alla lotta contro la violenza di genere dando un supporto concreto a due organizzazioni, simbolo della promozione della cultura delle pari opportunità e della tutela alle donne vittime di violenza. Comune denominatore tra realtà così distanti, aziendali da un lato e associazioni dall’altro, è certamente il tema della sicurezza che deve essere per tutti in ogni contesto: nessuno deve avere paura di andare al lavoro così come di stare nella propria famiglia.

Il gesto altruista dei dipendenti di Livith Societies, che hanno donato libri pensati per i bambini, è stato guidato dalla consapevolezza che molte donne che lasciano situazioni difficili sono anche madri. I libri, strumenti di conoscenza e divertimento, sono stati scelti come simbolo di rinascita e speranza, con l'intenzione di fornire ai bambini un sostegno durante momenti difficili. Ecco il motivo di questa scelta nelle parole di Sabrina del Vecchio, responsabile marketing Livith Societies: “Un libro è un oggetto significativo, si apre e ci porta altrove, ci fa sognare, ridere, ci fa diventare ciò che vogliamo. Per questo Natale abbiamo proposto ai nostri collaboratori di accompagnare il consueto momento gioioso di ‘Secret Santa’ con una donazione di libri per i bambini, che assieme alle mamme si trovano a chiedere aiuto. I libri- citando Eliot- sono gli amici più tranquilli e costanti, e gli insegnanti più pazienti, per questo abbiamo identificato in questo oggetto, non banale, il simbolo di una rinascita e un’apertura verso il nuovo”.

Oltre alla donazione di libri, Livith Societies ha impegnato una somma di denaro, che sarà destinata alle attività operative e ai progetti di Lilith e Frida. Il founder del Gruppo, Giacomo Di Furia, ha commentato: "Questa iniziativa riflette il nostro impegno continuo nei confronti della responsabilità sociale d'impresa. Siamo consapevoli della gravità della violenza di genere e crediamo che il settore aziendale debba giocare un ruolo cruciale nel promuovere il cambiamento sociale. Con questa donazione, intendiamo esprimere il nostro sostegno a Lilith e Frida per il lavoro instancabile che portano avanti ogni giorno, per garantire a tantissime donne un futuro migliore."

Livith Societies lavora incessantemente per essere un catalizzatore positivo, e per contribuire alla promozione di un cambiamento, sia nel modo di intendere il mondo del lavoro, sia nella necessaria valorizzazione del capitale umano.

