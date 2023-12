L’associazione Scudi di San Martino premia il Coro della polizia municipale di Firenze

Si rinnova e si rafforza il rapporto di collaborazione tra l’amministrazione comunale di Firenze e l’associazione “Scudi di San Martino” che, da 40 anni, ha come obiettivo quello di far conoscere le storie di coloro che, in tutto il mondo, si sono prodigati in opere di solidarietà e coraggio dando loro un premio. Il presidente del Consiglio comunale Luca Milani ha presenziato, col comandante della Polizia Municipale Francesco Passaretti, alla breve cerimonia nella quale il presidente dell’istituto “Scudi di San Martino” Roberto Lupi ha ringraziato il Coro della Polizia Municipale di Firenze per l’apporto offerto in occasione della cerimonia di consegna dei vari premi lo scorso 11 novembre.

“Ringrazio il Coro della polizia municipale di Firenze, che è riuscito a veicolare il messaggio di solidarietà e speranza, elemento peculiare del Premio degli Scudi di San Martino. È stato molto apprezzato il contributo offerto dal Coro – spiega il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – che nel corso della cerimonia, ha allietato i presenti con varie canzoni, rendendo ancora più suggestiva tutta la giornata”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa