L'Use Rosa sogna contro Derthona: "Una squadra così non si è mai vista in A2"

Per una sera sembrerà di essere tornati nella massima categoria perché, almeno sulla carta, la squadra che venerdi sera alle 19 al Pala Sammontana si troverà di fronte l’Use Rosa Scotti potrebbe tranquillamente giocare in A1. L’Autosped Derthona Basket, oltre ad essere la capolista assieme al Galli con una sola sconfitta in undici partite, è infatti la squadra accreditata da tutti o quasi come la più completa del girone.

Coach Alessio Cioni è uno di questi. "E’ una squadra che con questa categoria non ha niente a che fare – attacca – è stata costruita in un modo ben chiaro e che credo non si sia mai vista in A2 negli ultimi anni. Per dire una come Attura è una giocatrice che nessuno si è mai potuto permettere in A2, solo per fare un nome. Quindi sappiamo di affrontare una partita difficilissima alla quale arriviamo sì dopo una sconfitta ma con la consapevolezza di aver giocato bene. E’ chiaro che vincere con Derthona resta un sogno ma ci proviamo. Stavolta mi auguro che la famosa citazione vinca il migliore non si realizzi perché, sulla carta, non c’è partita. Noi vogliamo continuare il nostro percorso di crescita per affrontare il 2024 in modo diverso rispetto a quanto abbiamo fatto ad inizio campionato. Stiamo diventando la squadra che volevo dal punto di vista del gioco e quindi cercheremo di proseguire passo dopo passo".

"Credo che difficilmente avremo Manetti – prosegue – dopo l’infortunio al naso accusato domenica a Broni e questa sarebbe un’assenza a dir poco pesante. Mi auguro che ci sia tanta gente a starci vicino, avere il pubblico accanto in questa gara sarebbe per noi molto importante".

Due parole coach Cioni le riserva infine sulla ex in campo, Valentina Baldelli. "Ritrovarla è un piacere perché, oltre che essere una giocatrice che ho adorato, è anche una persona davvero super. Rivederla anche da avversaria sarà senza dubbio una cosa bella perché a lei ci legano splendidi ricordi".

Fonte: Use Basket Empoli