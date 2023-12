Nuovi eventi per 'La Via dei Presepi di Cerreto Guidi'

Le prime due settimane della XII edizione de “La Via dei Presepi di Cerreto Guidi”, hanno superato ogni aspettativa con presenze in aumento nel centro storico. La grande qualità dei presepi allestiti e la curiosità crescente intorno alla manifestazione, richiamano visitatori da ogni parte d’Italia. E non siamo nemmeno a metà del cammino. La Via dei Presepi di Cerreto Guidi, infatti, sarà visitabile fino al 14 gennaio.

Per chi viene ad ammirare i presepi, c’è anche la possibilità di assistere ad iniziative collaterali, numerose anche nei giorni che portano al Natale.

BRANI NATALIZI –Giovedì 21 dicembre alle ore 21,00 nei locali della Biblioteca”Emma Perodi”, serata a cura di Mirco Dimitrio, di Muzika APS con brani natalizi arrangiati per chitarra elettrica.

SCHIACCIANOCI - Venerdì 22 dicembre alle ore 16.30, il progetto Leggere Fuori si lega alla Via dei Presepi con uno spettacolo musicale interattivo a cura di Le Foyer riservato a bambini dai 4 ai 12 anni. “Schiacciamoci” è in programma alla Palazzina dei Cacciatori (ingresso gratuito).

MUSICA&SOLIDARIETA’- Due concerti in giorni e luoghi diversi, ma uniti da un comune obiettivo: quello di raccogliere fondi in favore della popolazione colpita da alluvione.

Venerdì 22 dicembre alle ore 21,00 al Circolo ARCI “Luigi Rossetti” ecco “Rockin’Christmas 2023”, Live concert con Spinoff Doctors e The Handsome e gran finale con Tribute Band Aid.

Sabato 23 dicembre alle ore 21,00 al Circolo di Lazzeretto “Christmas Carol”- Concerto di Natale del gruppo Classic Pop di Rita Lazzeri.

Fonte: Ufficio Stampa