PalaSammontana fortezza indistruttibile per l'Use Gross: record di imbattibilità anche con Legnaia

Col brivido, come sabato scorso, ma con lo stesso risultato. L’Use Computer Gross chiude in bellezza il 2023 battendo l’ottima Legnaia per 82-79, mantenendo il Pala Sammontana imbattuto, superando un ostacolo difficile e restando nel quartetto di testa.

Insomma, di roba da sistemare sotto l’albero di Natale ce n’è abbastanza, anche se per arrivare a mettere il puntale c’è da sudare le classiche sette camicie. E non tanto perché la squadra giochi male, anzi, quanto perché Legnaia nei dieci minuti finali tiene percentuali dall’arco altissime che la portano ad una tripla dal supplementare.

Tocca a Giannone prendere la scala e completare l’albero, con un 5/5 ai liberi che conferma la grande crescita di questo ragazzo che sta viaggiando sui 20 di media (stasera 24). Il tutto senza dimenticare un Rosselli perfetto sia a metterla nei momenti clou, sia a sfornare assist che sono un piacere per chi ama questo sport.

L’Use approccia la gara senza brillare più di tanto. Il più in palla è Calabrese che trova subito la via del canestro ma poco dopo Nikoci schiaccia l’8-15. L’sos Rosselli si attiva subito con la tripla che scuote i suoi e Sesoldi completa un contropiede da manuale appoggiando il 13-15 che Giannone dalla lunetta trasforma nel 15-15 del 10’.

Nella seconda frazione la Computer Gross è un gran bel vedere. Tanto per gradire costringe subito Legnaia a due infrazioni, una sulla rimessa ed una di 24 secondi, e poi completa il parziale da 12-0 avviato a fine primo tempino: 20-15. Del Secco torna a muovere il tabellino fiorentino e Legnaia rientra sul 25-24. Qui la magia del timeout che chiama Luca Valentino e, dopo il quale, arriva un 16-2 di parziale: 41-26.

Rosselli, Giannone e 5 punti di Calabrese sono la firme sul registro e i ragazzi di Zanardo tamponano la situazione andando al riposo sul 43-30. Cinque punti di Cherubini fanno capire che ci sarà ancora da soffrire ma, dopo le schiacciata di Mazzoni e le triple di Calabrese, Cerchiaro e Giannone, sembra tutto facile: 61-43.

Rosselli dall’angolo sbaglia la tripla che avrebbe ammazzato Legnaia e partita ma qui coach Zanardo ordina la zona ai suoi ed inizia un altro film. Protagonisti sono i fiorentini che cominciano a fare canestro con medie altissime mangiando punti su punti. E dire che l’Use la zona l‘attacca anche bene e soprattutto con grande tranquillità trovando canestri importanti ora con Cerchiaro ora con Giannone ma, quando torna in difesa, subisce regolarmente la precisione dall’arco dei fiorentini guidati da Cherubini. Che il finale sarà una sofferenza si capisce con le due triple consecutive di Sakellariou che valgono il 72-65.

Coach Valentino chiama ancora minuto e alla ripresa, quando la palla scotta, la tripla è manco a dirlo di Rosselli: 75-65. A 90 secondi dalla sirena siamo 77-74. Qui Giannone subisce fallo dall’arco e fa 3/3, Nikoci mette l’80-76 e, dopo una palla persa, Cherubini l’80-78. Di secondi ne mancano 20 ed in lunetta va di nuovo Giannone per l’82-78. A 6 secondi tocca ancora a Nikoci andare ai liberi ed il pivot mette il primo e sbaglia volutamente il secondo. Il rimbalzo è di Legnaia ma la tripla di Cherubini impedisce il supplementare. Finisce 82-79.

Il tempo di aprire l’app coi risultati e vedere che c’è il secondo posto ed il 2/0 con le squadre che seguono in classifica. Decisamente un buon Natale. Cin cin Use Computer Gross. Se ne riparla nel 2024.

USE COMPUTER GROSS - CANTINI LORANO OLIMPIA LEGNAIA 82-79

USE COMPUTER GROSS

Giannone 24, Ramazzotti ne, Baccetti 2, Sesoldi 11, Rosselli 21, Fogli ne, Calabrese 10, De Leone ne, Mazzoni 8, Quartuccio 3, Tosti ne, Cerchiaro 3. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

CANTINI LORANO OLIMPIA LEGNAIA

Ingrosso 2, Mazzarelli ne, Iobstraibizer 3, Merlo 7, Bruno 12, Sakelalriou 18, Del Secco 2, Giannozzi, Cherubini 24, Mascagni ne, Scampone 2, Nikoci 9. All. Zanardo (ass. Nudo/Armellini)

Arbitri: Melai di Calcinaia e Marinaro di Cascina

Parziali: 15-15, 43-30 (28-15), 61-50 (18-20), 82-79 (21-29)