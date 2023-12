Palio di Siena 2024, i pittori dei drappelloni

La giunta comunale, riunitasi oggi, giovedì 21 dicembre, su proposta del Sindaco di Siena Nicoletta Fabio ha nominato i due artisti ai quali affidare i drappelloni del Palio del 2 luglio e del 16 agosto 2024.

Per il Palio del 2 luglio pittore del Palio sarà Giovanni Gasparro, artista classe 1983, giovane allievo del pittore Giuseppe Modica, conosciuto dalla critica come “l’ultimo dei caravaggeschi”, mentre per il Palio del 16 agosto la realizzazione del drappellone è affidata a Riccardo Guasco, noto anche con lo pseudonimo “Rik”, illustratore, pittore e grafico affermato in Italia e nel mondo, classe 1975, conosciuto per i suoi manifesti influenzati da movimenti come il cubismo e il futurismo.

“Sono veramente onorata che due giovani artisti, molto noti nel panorama nazionale e internazionale e allo stesso tempo molto diversi tra loro, abbiano accettato di mettersi in gioco per una sfida affascinante e difficile allo stesso tempo – ha spiegato il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio – Le opere di questi due artisti definiscono bene il loro stile e la loro professionalità. Da una parte l’arte figurativa e spirituale di Gasparro, attenzionato da tutto il mondo ecclesiastico, conosciuto a Siena per l’esposizione nella Collegiata di Provenzano di due suoi dipinti, la Beata Anna Maria Taigi e il Beato Pier Pettinaio e dall’altra i cromatismi e la dinamicità di Guasco, amante della nostra città grazie alle illustrazioni di Duilio Cambelotti dedicate al Palio di Siena”.

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa