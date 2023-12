Prezzemolo e elezioni, la risposta culinaria di Mantellassi a Poggianti

Le elezioni si giocano anche in cucina e sui social, almeno a Empoli. Alessio Mantellassi, candidato per il centrosinistra, ha risposto in maniera indiretta e molto ironica a Andrea Poggianti, capogruppo in Consiglio comunale per il centrodestra. Protagonista, alquanto inusuale, è il prezzemolo.

La scintilla è arrivata proprio da Poggianti che in una conferenza stampa ha riservato la seguente definizione per Mantellassi: "Lui è il prezzemolo del Pd, ma non il sale della città".

Poche ore dopo, sul profilo Instagram di Mantellassi, il presidente del Consiglio comunale e candidato sindaco ha postato la risposta. Ha messo una foto di sé sorridente mentre trita del prezzemolo in cucina e ha scritto: "Il prezzemolo… se non ci fosse bisognerebbe inventarlo!". Un chiaro riferimento a quanto detto da Poggianti.