Referendum multiutility, raccolte 4.143 firme sulle 3.500 necessarie

Traguardo raggiunto e superato ampiamente quello delle 3.500 firme necessarie per chiedere il referendum comunale per l'annullamento della delibera approvata in Consiglio a Empoli sulla multiutility. Il comitato Trasparenza per Empoli ha definito il dato preciso: 4.143 sottoscrizioni.

Ecco come ha comunicato il comitato il risultato: "Una comunità quella empolese che non ha più bisogno di conferme, un'altro importante passo che 4143 cittadine e cittadini hanno deciso di compiere assieme per la propria autodeterminazione sotto lo sguardo attento del resto della regione.

Un ringraziamento speciale a tutti i volontari che hanno reso possibile la raccolta firme con la loro presenza costante sia sotto il sole cocente di inizio raccolta, sia sotto la pioggia al freddo di queste ultime settimane e un'altro ringraziamento speciale ai consiglieri comunali di Buongiorno Empoli, M5S, Lega e agli avvocati che si sono messi a disposizione per autenticare tutte le firme raccolte.

Prossimo passo, informare tutte quelle persone che ancora oggi non conoscono i dettagli del progetto Multiutility, chiedendo a tutta la parte politica che ha concepito e proposto questo progetto di finanziarizzazione di concedersi ad un dialogo e confronto serio, profondo e duraturo che ci porti fino al referendum".