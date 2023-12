Sport oltre la crisi, oltre 400 domande: prorogati i termini per l'utilizzo

È ancora in fase di predisposizione la graduatoria definitiva per stabilire i beneficiari del voucher "Sport oltre la crisi", messo a disposizione dal Comune di Empoli per rilanciare la pratica sportiva fra i giovani residenti nel territorio.

L'alto numero di domande, oltre quattrocento, ha comportato un prolungamento dei tempi necessari per i controlli di regolarità sui requisiti dei richiedenti, in particolare l'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Ente.

Per questi motivi il termine per l'utilizzo del voucher, inizialmente fissato al 22 dicembre, è stato rinviato al 26 gennaio 2024.

Si ricorda che il voucher ammonta a 150 euro per ogni avente diritto, e che il fondo complessivo disponibile per l'assegnazione è di 40.050 euro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa