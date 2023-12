Tir si schianta in Fi-Pi-Li, tratto chiuso tra Lastra e Viadotto all'Indiano

Brutto incidente nella notte per un camion che si è schiantato in Fi-Pi-Li questa notte. Ecco il punto sulla viabilità: tratto chiuso tra Lastra a Signa e Viadotto all’Indiano in direzione Firenze per incidente avvenuto tra il Viadotto all’Indiano e Firenze Scandicci. Chiusura completa anche tra Viadotto all’Indiano e Firenze Scandicci in direzione Firenze: uscita obbligatoria sull'autostrada A1 a Scandicci. Coda di 3 Km tra Lastra a Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze per incidente al Km 2 e 600. I lavori di smobilitazione del materiale di varia natura e di ripristino sono in corso e termineranno entro la metà della mattina, ma produrranno comunque effetti sul traffico pendolare. Chi è diretto a Firenze deve utilizzare la A11 o deviazioni su percorsi alternativi. In A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Nord coda per traffico intenso in direzione Firenze.